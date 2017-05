Ondernemers broeden op bijzonder restaurant

Lier - Als het van de ondernemers van Business Club 99 afhangt, opent er binnenkort in Lier een vestiging van Bits N Bites. In het restaurant zouden personen met een mentale handicap de klanten gaan bedienen.

De plannen zitten nog in een beginfase. Maar de ondernemers van de nieuwe Business Club 99 hebben al een goed idee van waar ze naartoe willen. “In Kontich bestaat Bits N Bites al sinds 2003. Het project heeft aangetoond dat de integratie van jonge mensen met een beperking ook in een eethuis mogelijk is. Vaak kunnen die mensen maar moeilijk elders aan de slag, maar in zo’n restaurant dat hen goed begeleidt kunnen ze hun talenten wel ontplooien. Daarom willen we proberen om in Lier een tweede vestiging te openen. In Kontich draait de zaak al jaren heel goed”, zegt voorzitter Tim Van Keer.

“Het is natuurlijk niet onze bedoeling om het restaurant zelf te runnen. Dat laten we aan de mensen van Bits N Bites zelf over. Wel willen we de hoge opstartkosten mee helpen dragen en ondersteuning bieden waar mogelijk. We zijn ook al aan het rondkijken naar mogelijke geschikte panden in Lier, maar we hebben voorlopig nog geen pand dat goed gelegen is én betaalbaar is. Ook de Rotary van Lier heeft interesse om dit mooie project mee te helpen realiseren. Als we allemaal de handen in mekaar slaan, zal het zeker lukken”, aldus Van Keer.

Business Club 99 is een nieuwe organisatie, die ontstaan is uit de businessclub van zaalvoetbalclub Proost Lierse en als doel heeft om 99 Lierse ondernemers te verzamelen. “Door bij voorkeur zaken te doen met elkaar en samen plezier te maken proberen we een hechte groep te vormen. Het gaat niet om sponsoring, maar om partnerships. Ieder lid heeft een lotalty-kaart waarvoor de club in ruil evenementen organiseert en VIP-diners aanbiedt bij Proost Lierse, een ploeg uit eerste nationale. Elk lid legt 1500 euro op tafel in ruil voor het partnership. Dat eenheidstarief zorgt voor gelijkheid en gelijkgestemdheid. We zijn nu al met een 85-tal leden”, legt de bankier uit.