Inbrekers nemen halsketting met haarlok van overleden zoon mee

Berlaar - De Berlaarse Mariëtte Van Oudendijck is ten einde raad. Inbrekers graaiden een halsketting mee waarin een haarlok verwerkt zat van haar overleden zoon. Ze wil het emotioneel waardevolle sieraad nu terugkrijgen. “Al de rest mogen ze houden”, klinkt het.

De inbrekers hebben lelijk huis gehouden in de woning in de Smidstraat. “We waren naar een feest. Toen we thuiskwamen, stond de deur wagenwijd open. Ze hadden de voordeur opengekregen met een koevoet. Alle schuiven en kasten stonden ook open en overal lag er rommel. Alles hadden ze doorzocht. Ze hebben cash geld en juwelen meegenomen”, legt de 77-jarige Mariëtte uit.

Al snel gingen haar gedachten uit naar een bijzonder sieraad. “Ik heb een halsketting waarin haar van mijn overleden zoon is verwerkt. De haarlok is in het juweel achter een glazen plaatje ingewerkt. Normaal draag ik dat kettinkje altijd, maar nu had ik het voor een keer uitgedaan om naar die feest te gaan. Daar heb ik nu spijt van, maar de klok kan je niet terugdraaien. Het is ook meegenomen”, vertelt de vrouw.

Mariëttes zoon Peter is vijftien jaar geleden gestorven op 35-jarige leeftijd. Hij had een handicap en werd door haar verzorgd. “Ik wil nu een oproep doen aan de dieven. Breng alsjeblief die halsketting terug. Ze heeft een bijzonder grote emotionele waarde. Ze mogen al de rest houden. Ik besef dat de kans klein is, maar ik kan het alleen maar vragen. De dieven kunnen de ketting ’s nachts in onze brievenbus steken.”