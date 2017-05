Familie van Shashia zoekt overnemer voor binnenspeeltuin

De bekende Heistse binnenspeeltuin Demonty in de Bergstraat staat over te nemen. Het gezin achter de zaak werd drie maanden geleden door het noodlot getroffen door de moord op dochter Shashia Moreau (20), die er ook werkte.

De binnenspeeltuin in het voormalige cinema- en later fitnesscomplex ging open in 2013. Diane Verschaeren en haar man Gunther Verhaegen bouwden het pand met succes om tot een speelparadijs voor kinderen. Maar door de dramatische gebeurtenissen willen ze nu een andere wending aan hun leven geven. “We hebben dit altijd heel graag gedaan en hebben hier mooie jaren gekend”, legt Diane Verschaeren uit. “Maar nu hebben we beslist om een overnemer te zoeken. Er lopen al gesprekken met enkele kandidaten. Hier en daar deed in Heist al de ronde dat we failliet zouden zijn of zouden sluiten. Maar dat klopt voor alle duidelijkheid dus helemaal niet. We blijven gewoon open tot er iemand nieuw in de zaak staat. Ook alle geplande feestjes kunnen gewoon doorgaan. We blijven ons tot het einde elke dag inzetten voor onze klanten”, benadrukt zaakvoerster Diane.

De dramatische dood van dochter Shashia heeft de beslissing ingeleid. De twintigjarige meid werd in februari vermoord teruggevonden in de tuin van een twintiger uit Antwerpen met wie ze had afgesproken om Pokémonfiguurtjes te ruilen. “Er zijn hier in de zaak heel veel dingen die ons met haar dood confronteren en dat is best emotioneel”, klinkt het.

“En sinds de uitvaart is de kous voor ons natuurlijk nog niet af. Er is nog het gerechtelijke luik waar nu veel tijd in kruipt. We moeten geregeld overleggen met onze advocaat of dossiers gaan inkijken. We hebben de zaak dan al eens onverwacht een dag moeten sluiten. Dat is natuurlijk niet fijn voor onze klanten.”

"Meer tijd voor elkaar"

“We voelen ook dat het gewoon nodig is om meer tijd voor elkaar vrij te maken. Als zelfstandige kun je soms niet anders dan enorm hard werken en dat was onder deze omstandigheden niet vol te houden. Gunther en ik hebben trouwens ook nog een job naast de binnenspeeltuin. We gaan het zeker meer dan eens heel hard missen. Maar ons gezin komt nu op de eerste plaats.”

De familie had trouwens een duidelijk plan voor de lange termijn, met Shashia centraal. “De binnenspeeltuin was later voor Shashia bedoeld. Zij zou de zaak verderzetten als wij het wat rustiger aan zouden gaan doen. Maar zo ver zal het spijtig genoeg nooit komen.”