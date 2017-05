Gebrek aan parking: "Voel me opgesloten in eigen huis"

Nijlen - De Nijlense Christine Nys (47) uit de Kerkevelden is ten einde raad. Doordat er zo weinig parkeerplaatsen zijn in haar straat, moet ze vaak erg ver stappen tot bij haar auto. En dat lukt haar niet, want door ziekte is ze slecht te been.

“Ik ben slecht te been. Ik lijd aan clusterhoofdpijn en heb sinds een drietal jaar fibromyalgie ontwikkeld, een chronische ziekte die veel pijn geeft in het bindweefsel en de spieren. Op goede dagen kan ik nog een beetje stappen, op slechte dagen is elke meter er eentje te veel. Als ik naar de winkel wil of op doktersbezoek moet gaan, dan kan ik niet eerst honderden meters stappen vooraleer ik in mijn auto stap. Want dan ben ik doodop.”

Christine heeft een parkeerkaart voor mensen met een handicap aangevraagd. “Ik heb ook een doktersattest voorgelegd aan de gemeente om aan te tonen dat ik een parkeerplaats dichtbij mijn woning nodig heb. Maar er is nog niets gebeurd. Wat ik precies voorstel? Een parkeerplaats voor gehandicapten is niet echt een oplossing, want er zijn hier verschillende mensen met zo’n kaart. En alle plaatsen voor ons voorbehouden is ook niet correct. Er is hier wel een groen pleintje waar ze mogelijk extra parkeerplaatsen kunnen bijmaken. Dat lijkt me de enige echte oplossing.”

Raadslid René Van Goubergen (Open Vld) bracht de problemen deze week ook ter sprake in de gemeenteraad. “Veertien jaar geleden was er een petitie in de buurt tegen de verkeersproblemen en dat is blijkbaar nog altijd niet aangepakt. Dat is jammer”, klinkt het.

Schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (CD&V) zegt dat een oplossing niet voor de hand ligt. “Het pleintje is niet zo groot en lijkt me niet geschikt om op die plek parkeerplaatsen aan te leggen. Op termijn verwachten we een daling van de verkeersdruk in de hele buurt door de aanleg van de langverwachte grote pendelparking binnen het Woon-balproject.”

Christine wil daar alvast niet op wachten. “Ik heb bij De Zonnige Kempen een aanvraag gedaan om te mogen verhuizen naar een andere woning waar wél genoeg parkeerplaats is, want dit is niet houdbaar. Dat is heel spijtig, want ik woon hier enorm graag. Maar ik wil me hier niet langer opgesloten voelen in mijn eigen huis.”