Stafke helpt altijd iedereen en nu doen zij iets terug

Nijlen - In Nijlen wordt zaterdag een bijzondere basketbalmatch georganiseerd. Voor één keer zullen niet de spelers aangemoedigd worden. Op de tribunes zullen ze oorverdovend luid klappen voor de scheidsrechter, want dat is Stafke Palmans. Hij is de man die altijd iedereen helpt en wiens droom nu werkelijkheid wordt.

“Stafke werkt als vrijwilliger voor basketbalclub BBC Lyra Nila Nijlen. Hij ontvangt, helpt en begeleidt er de scheidsrechters als ze komen fluiten”, legt Nijlenaar Patrick Bellekens uit, die zelf als scheidsrechter al vaak door Stafke is ontvangen.“Hij heeft me al dikwijls gezegd dat het zijn droom is om ook ooit eens scheidsrechter te kunnen zijn bij zo’n wedstrijd. Daarom gaan we dat doen. Stafke heeft een mentale handicap, maar hij heeft al veel basketbalwedstrijden gezien. Er zullen twee Nijlense ploegen tegen mekaar spelen. Stafke zal scheidsrechter zijn met de hulp van twee ervaren scheidsrechters.”

Er worden heel veel supporters verwacht, misschien wel meer dan in een echte wedstrijd met inzet. Tal van verenigingen zullen hun leden mobiliseren om voor Stafke te komen supporteren. Want de basketbalclub is lang niet de enige club waar Stafke de harten veroverd heeft. Hij zet zich in voor tal van verenigingen en laat zich overal zien als er geholpen moet worden. “De mensen komen deze keer in de eerste plaats dus niet zozeer voor de wedstrijd zelf, maar wel voor de scheidsrechter. Stafke doet alles voor een ander. Nu willen wij dus eens iets voor hem doen.”

Stafke zelf ziet het helemaal zitten. “Ik heb mijn uniform gisteren gepast en dat voelde wel goed”, lacht hij. Al geeft hij ook toe dat hij zenuwachtig is. “Het is toch wel een beetje spannend”, klinkt het. De wedstrijd wordt komende zaterdag om 15u door Stafke op gang gefloten in de sporthal van Nijlen. De toegang is gratis.