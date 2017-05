Nijlenaars willen geestelijke vader van Piet Pienter en Bert Bibber eren

Nijlen - Volgens verschillende Nijlenaars zou de gemeente een zichtbaar eerbetoon moeten brengen aan Jozef Van Hove, beter bekend als striptekenaar Pom van de reeks Piet Pienter en Bert Bibber. Al lijkt de familie daar zelf niet echt vragende partij voor.

Jozef Van Hove, alias Pom, woonde jarenlang in Nijlen en verwierf naam en faam als striptekenaar. De man overleed op 2 mei 2014 op 94-jarige leeftijd. Nijlenaar Jos Herremans deed daarom dinsdag een oproep op de Facebook-pagina Ge zij van Naale als… en kreeg meteen heel wat bijval. “Drie jaar geleden stierf de beste tekenaar van Nijlenaar, Jozef Van Hove, alias Pom. Ik vind het straf dat er in de gemeente nog geen straat, plein of gebouw naar hem genoemd is”, klonk het.

Meteen traden veel Nijlenaars hem bij. “Hij verdient een ereplaats in ons dorp onder de vorm van een straatnaam, of een tekening op een opvallende plaats”, was de conclusie. De nieuw te realiseren doorsteken tussen het August Hermansplein en het Kerkplein werd meer dan eens genoemd. Al werden er meteen ook twijfels geuit over wat Pom daar zelf van zou vinden. “Of hij dat zelf gewild zou hebben, daar twijfel ik aan”, klinkt het bij kennissen van hem.

Schepen van Cultuur Luc Luyten (Nijlen & U) bevestigt dat eerdere pogingen om hem te huldigen op niets zijn uitgedraaid. “In het verleden hebben onze cultuurdienst en jeugddienst de vraag gesteld aan Pom zelf of wij als gemeente een soort van erkenning mochten plaatsen aan het nieuwe gemeentehuis of bibliotheek. Dit werd door de kunstenaar altijd zeer kordaat geweigerd. Hij stond niet graag in de belangstelling, mensen die hem gekend hebben, zullen dat ook beamen.”

“Na zijn overlijden ben ik dan één van zijn kleinzonen tegengekomen en dan heb ik opnieuw de vraag gesteld om iets met Pom zijn naam te mogen doen als gemeentebestuur. Hij zou terug contact met mij opnemen, maar ik heb er niets meer van gehoord. Onlangs was er nog een nieuwe verkaveling in Nijlen, waar het gemeentebestuur het idee had om twee straten naar Pom te vernoemen, maar deze verkaveling is uitgesteld, zodat dit niet meer aan de orde was. In deze naamgeving is trouwens steeds de toelating nodig van de nabestaanden en de uitgeverij. Als die toestemming er zou komen, kunnen we zeker een geschikte plek vinden om hulde te brengen aan deze grote tekenaar”, verduidelijkt Luyten.