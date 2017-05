Actiegroep legt eisen op tafel: "Anders naar Raad van State"

Nijlen - Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat het ingrijpende Woon-balproject mogelijk maakt wordt dinsdagavond vermoedelijk definitief goedgekeurd in de gemeenteraad. De actievoerders uit de buurt zijn niet akkoord en plannen een procedure voor de Raad van State.

Woordvoerder Raf Vaes heeft in de nacht van maandag op dinsdag via een e-mail naar alle gemeenteraadsleden enkele eisen op tafel gelegd. “De procedure moet stopgezet worden, er moet overlegd worden met Kfc Nijlen en de buurt, er moeten nieuwe plannen gemaakt worden die een betere uitwerking van de mobiliteit omvatten en meer garanties bieden voor de leefbaarheid van de buurt”, schreef hij.

“Door het gebrek aan overleg en inspraak heerst er een terechte ongerustheid in de betrokken buurt. Vooral de bijkomende verkeersdruk is hier in heel de buurt een doorn in het oog. Daarom doen we een laatste poging om onze eisen kracht bij te zetten met deze open brief. Als het gemeentebestuur de plannen blijft doordrukken, zal het actiecomité genoodzaakt zijn om deze beslissing aan te vechten bij de Raad van State. Zo’n procedure kan jaren aanslepen. Het RUP Gewat van de gemeente werd in 2014 na een procedure van zeven jaar ook verworpen. Dit geeft een grote onzekerheid voor de voetbalclub, de buurt en voor de gemeente. Dit wil de gemeente toch niet?”