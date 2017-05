Gambiaanse ambassade is lovend voor geëngageerde Heistenaars

Heist-op-den-Berg - Een groep Heistenaars met het hart op de juiste plaats gaat de komende jaren proberen om de levensomstandigheden in het Gambiaanse Kunting te verbeteren. Tal van projecten zullen opgestart worden onder de vlag van de nieuwe vzw Warme Gloed. De Gambiaanse ambassade kan het initiatief alvast smaken.

De recent opgerichte vzw telt heel wat mensen met een hart voor Gambia. “We waren al actief in het West-Afrikaanse land, maar we deden dat onder de vleugels van een andere organisatie. Maar nu willen we het zelf mee in handen nemen. We zijn met een groep naar Gambia getrokken en sindsdien zitten er dertien mensen in onze Raad van Bestuur die mee aan de kar willen trekken”, legt voorzitter Patrick Geysels uit.

De bedoeling is om in eerste instantie projecten op te starten in Kunting, een dorp in het binnenland, ver van de meeste andere hulpprojecten, die zich voornamelijk in de kustregio situeren. Zo willen de vrijwilligers van Warme Gloed de school uitbreiden en vernieuwen. Ook komt er een schooltuin met kippenkwekerij, wordt een naaiatelier opgestart en de waterput wordt hersteld. Om alles te realiseren wil Warme Gloed meer dan 30.000 euro inzamelen.

De vertegenwoordiger van de Gambiaanse ambassade toonde zich bijzonder opgetogen met het Heistse engagement. “Jullie engagement is het begin van een mooie reis. Het mooie is dat elke cent die in dit project wordt gestoken, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat garandeer ik. Er zijn in mijn land nog heel veel mensen in grote nood. Wat jullie weggooien, is voor ons meestal van goudwaarde. De Gambiaanse regering is dan ook enorm blij met dit initiatief en ze geven de volledige steun”, benadrukte Kawsu Darry, die secretaris is van de ambassade.