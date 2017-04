Liefhebbers van Vespa zien rijdend museum op Grote Markt

Mechelen - De Mechelse Grote Markt was zondagavond de aankomstplaats van het Criterium Vespistico. 120 Vespa-liefhebbers legden een tocht over 450 kilometer van Mol, via de kust, tot in Mechelen af, met de bedoeling om zo dicht mogelijk de vooropgestelde tijd te benaderen. Er was wel een belangrijke regel: er mochten enkel Vespa's meedoen van 1957 of ouder. Heel wat buitenlandse liefhebbers deden mee, waaronder het leeuwendeel Italianen. Voor passanten was het alvast een unieke kans om zo'n rijdend museum te bewonderen.