Schuur totaal vernield na hevige brand

Putte - Een schuur in een veld langs de Kattestraat in Beerzel (Putte) is zondagmiddag compleet uitgebrand. De brandweer moest uren nablussen, want de strobalen die in het gebouw waren opgeslagen bleven lang nasmeulen.

Buurtbewoners merkten kort na de middag een enorme rookpluim op en verwittigden de brandweer. Op dat moment stond de hele schuur al in lichterlaaie. "Het ging om een uitslaande brand. We hebben heel wat werk gehad om het vuur te blussen, want in de schuur lagen heel wat strobalen. Die bleven lang smeulen. We hebben dan de balen met een tractor uiteen proberen te trekken om de smeulende resten te kunnen doven", zegt Joris Vrancx van brandweerzone Rivierenland.

Soms zijn er paarden in de schuur aanwezig, maar op het moment van de brand stonden ze elders. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Volgens de eigenaar zouden spelende kinderen een mogelijke verklaring zijn, maar concrete aanwijzingen zouden daar niet voor zijn. In het gebouw was geen elektriciteit aanwezig.

De schuur is totaal vernield en zal afgebroken moeten worden.