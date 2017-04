Showbizz Bart sluit geweldige aardbeiendeal

Nijlen - De eerste kist aardbeien van het nieuwe oogstseizoen bij Op Het Veld in Bevel (Nijlen) is geveild voor Iedereen tegen Kanker. Showbizz Bart haalde zijn beste verkoopstalenten boven. Mét succes.

Bij het vollegrondstuinbouwbedrijf van Johan Vermeiren en Griet Van Olmen hadden ze een professional ingeschakeld om de veiling op een zo hoog mogelijk bedrag te laten uitkomen. Showbizz Bart moest niet lang nadenken, want hij kent het bedrijf maar al te goed. “Ik ben hier een jaar geleden per toeval voorbijgekomen en ik ben dan gestopt voor een bakje aardbeien. En ze waren zo lekker, dat ik ondertussen moeite heb om nog andere aardbeien te eten. Ik rij dus met plezier een half uur om, zodat ik hier mijn bakjes kan kopen”, vertelde de trouwe klant voor het begin van de veiling.

Met de hulp van burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) werd de kist, bestaande uit acht bakjes aardbeien, aan de man gebracht. Het startbedrag van 50 euro werd al snel verdubbeld en verdubbeld en verdubbeld, om uiteindelijk uit te komen op een mooie 400 euro. De voormalige Bevelse burgemeester Marcel Beirinckx, verkozen door de Chiro in 2007, toonde zich een ambitieuze bieder, maar hij moest uiteindelijk de duimen leggen. Brenda Dockx, die 400 euro neertelde voor de acht bakjes, ging namelijk nog verder. Het mooie bedrag kon ze op tafel leggen met de hulp van enkele partijgenoten. “We hebben met de lokale afdeling van N-VA samengelegd om het goede doel te steunen. We vonden dit een geweldig initiatief, dus wilden we hier heel graag het hoogste bod doen. We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om onze steun aan te bieden aan dit lokale bedrijf, dat door de vorst van vorige week ook heel wat schade heeft geleden”, aldus Brenda Dockx.

De bloemetjes van de aardbeiplantjes zijn inderdaad in grote getalen kapot gevrozen, bevestigt Johan Vermeiren. “De oogst van onze buitenplanten is grotendeels verloren, we gaan dus heel wat minder productie hebben. De plantjes in de tunnels zien er wel goed uit. Vanaf 1 mei starten we met de verkoop. Maar tot dan is dit het enige kistje van onze aardbeien dat kan opgegeten worden”, lacht Johan. (bepr)