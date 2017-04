Kinderen zien schattig varkentje niet in Zwaneberg

Heist-op-den-Berg - Kinderen die uitkeken naar de show van Peppa Pig in CC Zwaneberg, komen van een kale reis terug. De show wordt afgelast, zo laat de ticketverkoper weten.

"Tot onze spijt heeft de organisator van Peppa Pig besloten om de voorstelling van donderdag 25 mei in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg af te lassen. Wegens organisatorische redenen zal deze voorstelling niet doorgaan", klinkt het in een bericht van Ticketbalie aan de mensen die tickets hebben gekocht.

De voorstelling met handpoppen was eerder een succes op West End in Londen en is door een Nederlands bedrijf bewerkt tot een familievoorstelling voor de Nederlandse en Belgische theaters. Het figuurtje, een varkentje dat houdt van modderpoelen, is populair bij jonge kinderen. Of een tegenvallende ticketverkoop mogelijk aan de basis van de beslissing ligt, is niet duidelijk. Al zouden er ook nog meer voorstellingen elders afgelast worden.

Wie al kaartjes kocht, krijgt zijn geld teruggestort.