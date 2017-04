Feestje voor tijdelijke klasjes

Heist-op-den-Berg - De kleutertjes van juf Tine van Freinetschool Triangel in Booischot hebben vrijdag zelf een feestje in mekaar gestoken. Op die manier werd hun tijdelijke klasje officieel ingehuldigd.

De openingsreceptie voor alle andere kleuters en hun ouders was bedoeld om hun nieuwe tijdelijke klas officieel in te huldigen. “Onze school krijgt een volledige nieuwbouw. Maar in tussentijd zijn er afbraakwerken van oude gebouwen. Sommige klassen verhuizen bijgevolg tijdelijk naar een ander lokaal. Zo ook de Banaantjes, de kleuterklas van juf Tine” zegt Patrick Leunens, coördinator van Freinetschool Triangel.

Juf Tine besloot daarop om samen met haar kleine helpertjes een receptie te organiseren voor alle andere kleuters en hun ouders. “Op die manier willen ze hun nieuwe onderkomen officieel openen en bekendmaken bij hun vriendjes en ouders. De kinderen maakten zelf uitnodigingen en zijn druk in de weer met de voorbereiding van dit open huis. Ze hebben mee de toastjes en drankjes bereid en opgediend. De Banaantjes zijn kleuters van 2,5 tot 5 jaar en hebben op een volleerde manier als gastheer en gastvrouw gewerkt”, knipoogt de juf.

De tijdelijke klas komt er in afwachting van de geplande nieuwbouw van drie miljoen euro. “De nieuwe school telt in totaal tien grote klaslokalen. Elk klaslokaal krijgt een verhard buitenterras en een eigen klastuin. Naast een gemeenschappelijk documentatiecentrum komt er ook een grote sportzaal. “De sportzaal kan worden verduisterd en omgetoverd tot theater- of filmzaal. Er is ook een ingerichte atelierkeuken. De sportzaal is een polyvalente ruimte waar externen straks ook gebruik van kunnen maken”, legt coördinator Patrick Leunens verder uit.

“Het meest in het oog springend wordt de vijftig meter lange speel-leer- en leerstraat. Die is verwarmd, volledig overdekt en heeft een doorzichtige dakstructuur. Een deel van de speelplaats krijgt ook een overkapping. Het wordt bovendien een moderne ecologische school die voldoet aan alle milieunormen”, geeft Patrick nog mee.

De kinderen zelf zijn alvast blij met hun nieuwe stek. “We zijn blij met onze nieuwe klas”, klonk het enthousiast uit de monden van enkele kleuters.