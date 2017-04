Buren zien plannen administratief centrum niet zitten

Berlaar - De gemeente gaat de oude gemeentelijke school in de Schoolstraat in Berlaar afbreken om er een modern administratief centrum neer te poten. Maar een aantal naaste buren kunnen zich niet vinden in de plannen. Ze vinden het complex te groot en willen er via de juridische weg nog een stokje voor steken.

Het geplande gebouw zou 35 meter breed zijn en deels drie tot vier bouwlagen hoog zijn. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping komen de gemeentediensten en het OCMW. Daarbovenop komen veertien appartementen. Naast het politiekantoor komt een in- en uitrit voor een parking van meer dan honderd parkeerplaatsen.

“De buurt is pas echt geïnformeerd op een moment dat de plannen eigenlijk al klaar waren. Er zijn nog wel een paar kleine aanpassingen gebeurd, maar daar nemen we geen genoegen mee. We willen dat de gemeente deze grootse plannen alsnog herziet. Daarom trekken we met een aantal buren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om beroep aan te tekenen tegen de afgeleverde bouwvergunning”, zegt buurtbewoonster Leen Janssens, die ook in de gemeenteraad zetelt voor Groen.

“We vrezen voor de drukte in onze smalle straat en zijn ontevreden omdat onze privacy geschonden gaat worden door al die appartementen. Een administratief centrum is zeker nodig in Berlaar, maar waarom konden de schoolgebouwen niet herbestemd worden? Dan zouden er misschien geen appartementen nodig zijn om de kostprijs te drukken. En dan zou het project veel minder bombastisch zijn. Zo’n mastodont is hier niet op zijn plaats”, spreekt Janssens namens een deel van de buren.

“Het is jammer dat in Berlaar alle oude gebouwen gesloopt worden. Die school heeft een bijzondere betekenis voor veel mensen. Dat de oude brandweerkazerne wel behouden blijft om er ook twee appartementen in te maken, is maar een schamele troost”, vindt Janssens.

De kostprijs wordt nu geraamd op zo’n negen miljoen euro. “Zonder de appartementen zou de kostprijs nog enkele miljoenen euro meer zijn. We hebben dus gekeken naar de kas van de gemeente. De woongelegenheden zullen er ook mee voor zorgen dat er sociale controle op het binnengebied is, wat altijd positief is”, antwoordt burgemeester Walter Horemans (CD&V).

“Verder hebben we alle buurtbewoners zowel in groep als individueel gesproken om naar hun opmerkingen te luisteren. Vaak waren die terecht, al kunnen we natuurlijk niet voor iedereen goed doen bij zo’n groot project. We hebben bijvoorbeeld al aanpassingen gedaan op de terrassen door ervoor te zorgen dat er minder inkijk is tot bij de buren”, aldus Horemans.

“De drukte in de straat gaat nog wel meevallen denk ik, zeker als je het vergelijkt met de drukte die er vroeger op schooldagen was. De grote parking is dan weer nodig omdat we de komende jaren ook ons centrum en de kerkomgeving gaan herinrichten en dat daarbij ook parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Die auto’s kunnen dan op de nieuwe parking terecht.”

De burgemeester hoopt dat de timing ondanks het juridische getouwtrek behouden kan blijven. “Tegen het bouwverlof hopen we de school af te breken om dan in het najaar met de bouw te kunnen beginnen. Half 2019 zou het complex klaar moeten zijn”, klinkt het.