Fietsers vallen als vliegen aan uitrit Aldi

Heist-op-den-Berg - Het fietspad in de Stationsstraat ter hoogte van het Heistse filiaal van Aldi is bijzonder gevaarlijk, zo stelt Vlaams Belang vast. De partij vraagt maatregelen, want de fietsers vallen er als vliegen.

“De situatie is er ronduit gevaarlijk”, zegt raadslid Tamara Ceuppens van Vlaams Belang. “Onlangs is er ter hoogte van Aldi en Schoenen Torfs weer een fietser aangereden door een auto die van de parking kwam gereden. Een paar weken geleden is er ook nog een fietser overkop gegaan omdat de fietser voor hem plots moest remmen voor een auto die hen de pas afsneed. Zulke dingen gebeuren regelmatig op die plek, want de auto’s moeten tot op het fietspad komen om te kunnen kijken of er verkeer aankomt, maar vaak zien ze de aankomende fietsers dan niet."

“Maatregelen zijn nodig. Onze partij is al lang voorstander om van de Stationsstraat en de Bergstraat enkelrichting te maken of het fietspad aan de overkant van de straat te leggen”, stelt Ceuppens voor.

Schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a) vroeg de cijfers op en die blijken inderdaad niet zo gunstig. “Er zijn verspreid over de hele Stationsstraat sinds 1 januari 2015 in totaal 26 ongevallen gebeurd, waarvan drie met lichamelijke schade. Die drie gevallen met lichamelijke schade zijn alle drie gebeurd ter hoogte van de uitrit van Aldi. Telkens was een fietser het slachtoffer. Meestal was het zelfs een elektrische fietser”, klinkt het.

“We weten dat uitritten aan drukbezochte handelszaken conflicten kunnen vormen met drukke handelszaken. Zeker de snelle elektrische fietsen lopen extra gevaar en het dubbelrichtingsfietspad is extra moeilijk om in te schatten. Daarom kiezen we bij nieuwe fietspadenprojecten zo veel mogelijk voor enkelrichtingfietspaden.”

Andere handelszaken hebben eerder al maatregelen genomen. “Bij Colruyt is er ook een fietser aangereden. Na het overleg dat we nadien hebben gehad, heeft de winkelketen bijkomende signalisatie aangebracht door een extra opvallend waarschuwingsbord te plaatsen, pijlen te schilderen en een drempel te leggen. Maar het filiaal van Aldi gaat zoals bekend verhuizen. Als ze vertrokken zijn, zullen we bekijken wat de nieuwe invulling zal worden en of er daar dan ook extra maatregelen nodig zijn”, aldus Geerts.