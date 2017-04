Ballonvlucht is niet langer onbereikbare droom voor personen met handicap

Heist-op-den-Berg - Personen met een handicapt kunnen voortaan makkelijk een aangepaste ballonvaart boeken via Wiekevorstenaar Kristof Steegmans en zijn reisorganisatie WeTravel2. Een ballonmand met een deur is belangrijk, maar daar stopt het niet.

“Ik wilde zelf al heel lang eens een ballonvlucht maken. Ik ben dan op zoek gegaan naar mogelijkheden voor personen met een handicap. Zo merkte ik dat mijn droom niet zo makkelijk realiseerbaar was en dat er wel nood was aan een aangepast aanbod. Want in een gewone mand geraken we bijna onmogelijk in de mand en vanuit een rolstoel zien we ook niets. Daarom bieden we nu naast reizen ook aangepaste ballonvluchten aan voor deze doelgroep”, vertelt de 42-jarige Wiekevorstenaar.

“Concreet komt het er op neer dat er in de manden een deur is ingewerkt. Zo kunnen de deelnemers vlot naar binnen. In de mand kan ook een hoge stoel geplaatst worden. De persoon wordt dan stevig vastgemaakt met een vierpuntsgordel aan schouders en rond het middel. Bij een onzachte landing kan er dus ook niets misgaan. Ook als de mand uitzonderlijk zou omvallen, blijft iedereen dus veilig. Daarnaast zorgen we ook dat de begeleiders weten hoe ze met deze mensen moeten omgaan. Die combinatie is uniek op de Vlaamse markt”, zegt Kristof.

Voor de uitvoering werkt WeTravel2 samen met Step In Ballooning uit Molenstede. “Ze bieden via ons verschillende modellen aan. Er is zelfs een gigantische mand voor twintig personen waarbij in twee van de vier compartimenten een deur is ingewerkt. Maar de mand die waarschijnlijk het meeste geboekt zal worden is geschikt voor een viertal personen. Ik vind het erg belangrijk dat dit een activiteit is die de persoon met een handicap samen kan doen met zijn familie. Want dat is vaak niet zo evident”, benadrukt Kristof, die zelf ook in een rolstoel belandde na een duikongeval.