Is de Bevelse sjerp voor kraanmachinist, aardbeienkweekster of computerspecialist?

Nijlen - In Bevel gaan ze volgend weekend op zoek naar een eigen burgemeester. Een kraanmachinist, een aardbeienkweekster en een computerspecialist strijden voor de sjerp. Er wordt volop campagne gevoerd en net zoals bij echte verkiezingen zijn de zenuwen strak gespannen. Logisch, want eeuwige roem staat op het spel.

De verkiezing van Burgemeester van Bevel wordt georganiseerd door Chiro Bevel, die volgend weekend op 28, 29 en 30 april hun populaire heemfeesten organiseren. Om de vijf jaar wordt er de Bevelse variant van de Oscars georganiseerd. De inwoners mogen dan dorpsgenoten nomineren in dertien verschillende categorieën, gaande van mooiste koppel, slimste inwoner tot grootste feestvarken. De meest prestigieuze prijs is zonder twijfel de titel van Burgemeester van Bevel.

De eerste kandidaat is Stijn Verelst (33). De computerspecialist won eerder al een Oscar in Bevel als beste koppel. "Die titel heb ik waargemaakt, want ik ben nog altijd samen en we hebben ondertussen een kindje. De mensen kunnen me dus vertrouwen", lacht hij vanop zijn campagnefiets.

De tweede kandidaat is Griet Van Olmen (43). Ze was ook genomineerd door de Bevelaars bij de vorige twee burgemeestersverkiezingen en is naast een bekende aardbeienkweekster ook nog eens écht schepen in het Nijlense gemeentebestuur. Om een Hillary-scenario te vermijden moét ze nu wel winnen. "Ik heb schitterende tegenkandidaten en genomineerd zijn is al een hele eer. Maar een vrouwelijke burgemeester zou toch knap zijn, niet? Dat alleen al is een reden om voor mij te stemmen."

De derde kandidaat is Thomas Van den Eynde (24). De kraanman is de jongste van de drie, maar vindt dat hij genoeg levenservaring heeft om de zwaarwichtige titel te dragen. "Ik zou het echt enorm plezant vinden om burgemeester te worden. Mijn troef? Ik kom graag onder de mensen."

De kandidaten zullen mekaar tijdens de slotshow van volgende week zaterdag nog moeten aftroeven om de bevolking te overtuigen. Over één ding zijn ze het wel eens. "Bevel is een fantastisch dorp. We gaan nooit ergens anders wonen. En de Bevelse sjerp, dat is echt het allerhoogste dat we kunnen bereiken", klinkt het.