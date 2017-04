Afscheid van Nijlense toeriste: "Die ene seconde had fatale gevolgen"

Nijlen - In afscheidscentrum Kloosterheide in Lier is afscheid genomen van Marita Wuyts, de 52-jarige Nijlense die overleed in Tenerife nadat ze van het balkon van de de tiende verdieping van haar hotel was gevallen.

Het tragische ongeluk in Tenerife van begin deze maand had duidelijk veel mensen beroerd, want de uitvaartplechtigheid werd druk bijgewoond. “Het is absurd en onaanvaardbaar dat die ene seconde zulke fatale gevolgen heeft”, klonk het.

Tijdens de uitvaartplechtigheid werd Marita's lievelingsmuziek gespeeld, vaak spirituele muziek. Ook haar drie kinderen namen samen even het woord. Op het bidprentje laten ze ook duidelijk blijken dat ze hun moeder nooit zullen vergeten. “We hebben mama niet verloren, daarvoor gaf ze ons te veel. Wat zij ons zei, dat blijven we horen, van wat wij zijn, is zij een deel.”

Marita werd verder omschreven als een groot danstalent. Ze was ook dierenliefhebster en studeerde zelf een tijdlang voor dierenarts. Ze legde zich ook toe op studies Lichamelijke Opvoeding, maar uiteindelijk ging ze aan de slag in de diamantsector. Het steentje leidde haar naar Tunesië en Thailand. Maar de jongste jaren was ze weer in Nijlen, waar ze met haar partner Bart Het Molenijsje runde aan de Lindekensbaan. “Niemand begrijpt hoe vreselijk ik je mis”, zei partner Bart ook nog.