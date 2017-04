Iedereen verklaarde deze jonge vrouw voor gek, maar kijk nu

Heist-op-den-Berg - De 28-jarige Kaja Van den Acker van kledingzaak Rokani glom van trots toen ze werd gelauwerd als vriendelijkste handelaar van Heist-op-den-Berg. Een beloning voor haar glimlach en eerlijkheid, maar eigenlijk verdient ze ook een prijs als moedige onderneemster. Want ze durfde het aan om een kledingzaak in Pijpelheide te openen.

Pijpelheide, een deel van de Heistse deelgemeente Booischot, is niet meteen de meest bruisende plek op vlak van handel. Buiten enkele voedingszaken en een tuincentrum zijn er niet meteen winkels. En al zeker geen kledingwinkels. Maar in de kleine Goorweg durfde Kaja Van Acker, een 28-jarige uit Heist-Goor, het aan om als handelaar te starten.

Ze werd in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet als vriendelijkste handelaar van Heist. “Hoe dat komt? Ik ben altijd heel eerlijk. Ik zeg het rechtuit als iemand niet goed met iets staat of als het niet perfect past. Ze leren winkeljuffrouwen wel om vooral complimenten te geven, maar ik verkies om eerlijk te zijn. Ik vind het niet erg dat ze eens niets kopen en dan een paar weken later terugkomen. Als er in Pijpelheide iets te doen is en ik zou klanten zien rondlopen met mijn kleren aan die niet goed passen, dat zou ik mezelf nooit vergeven”, vertelt ze.

De verkiezing op zich, een initiatief van Handelsgids.be, is best sympathiek. Maar tegelijk is de methode van de verkiezing niet bijzonder objectief. Het zijn de eigen klanten die een formulier moeten invullen en een quotering mogen geven voor de vriendelijkheid van de winkel. Vanaf een minimum van vijftig stemmen komt de winkelier in aanmerking voor winst. De zaak met het hoogste gemiddelde wint.

Toch doet de erkenning Kaja duidelijk deugd. “Toen ik de winkel drie jaar geleden opende, verklaarde iedereen me voor gek. Tegenwoordig hoor je niet anders dan winkels die sluiten. En toen ik dan nog in het kleine Pijpelheide ging beginnen, geloofden maar heel weinig mensen er in. Maar kijk nu, het is me gelukt om een goeie zaak op te bouwen. Ik heb er zelf altijd in geloofd, want als ik ergens voor ga, dan doe ik het met volle overgave”, vertelt Kaja.

Er zijn volgens Kaja zelf verschillende factoren die er voor gezorgd hebben dat het gelukt is. “Ik heb een grote etalage en parking voor de deur. Daar houden mensen wel van. En ik heb ook geen personeel, de mensen weten dat ze altijd dezelfde persoon hebben om hen verder te helpen. En verder probeer ik creatief te zijn. Ik lok heel veel mensen door via Facebook mijn kleren te posten en ik doe speciale acties. Soms mogen klanten bijvoorbeeld een ballon prikken met een korting erin, of ik nodig andere handelaars uit om tijdelijk een standje in mijn winkel te zetten. En eind dit jaar organiseer ik voor het eerst mijn eigen modeshow. Ideeën heb ik nog genoeg”, lacht Kaja.

Op de tweede plaats van de verkiezing eindigde Nathalie Meulenbergs (34) van Interieur Mooi uit de Bergstraat en op de derde plaats Djeans van Wim Mollen (51) uit de Postweg, beiden uit Heist-centrum.