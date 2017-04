Fit- en gezondheidscentrum breidt werking uit

Lier - Fit- en gezondheidscentrum Infraligne aan de Mijl in Lier breidt de werking uit. De focus lag al op voeding en beweging, maar wordt nu ook uitgebreid naar de volledige gezonde levensstijl.

De voorbije jaren deed Infraligne Lier al vele honderden vrouwen en mannen ongewenste kilo’s verliezen met oefeningen in infraroodcabines en gericht voedingsadvies. “Maar we proberen nu een stap verder te denken. Als fit- en gezondheidscentrum proberen we onze focus niet enkel te leggen op voeding en beweging, maar steeds meer op een hele levensstijl”, vertellen zaakvoerders Ann Alpaerts en Wendy Verschaeren.

“Als je je goed voelt, krijgt je zelfvertrouwen een boost en heb je de kracht op je doelen te bereiken. Maar afslanken en je goed voelen zijn spijtig genoeg niet alleen afhankelijk van wat je eet en hoeveel je beweegt. Dat zou al te makkelijk zijn. Dus moeten we verder gaan”, leggen de twee dames uit, die sinds een viertal jaar de zaak in Lier runnen.

“Om daar een antwoord op te bieden, zijn we gestart met workshops en infosessies rond onder andere stress en slaapproblemen. We doen nu ook huidanalyses, behandelingen tegen cellulitis en laserontharing. We merken dat daar bij onze klanten vraag naar is. Daarom willen we hen dat op dezelfde plek aanbieden als waar ze al langskomen om hun oefeningen te doen”, klinkt het.

“En het werkt ook in de andere richting. Door af te slanken krijgen mensen meer zelfvertrouwen en gaan ze zich ook anders kleden. Daarom bieden we dit weekend tijdens onze opendeurdagen ook kleur- en stijladvies aan en geven we advies over maquillage. Daarvoor werken we samen met externe partners”, vertellen Ann en Wendy tot slot.

Komend weekend worden de nieuwigheden extra in de verf gezet tijdens de opendeurdagen op zaterdag 22 en zondag 23 april, telkens van 11 tot 16u.