Nijlense armen tevreden dat ze in Lier terecht kunnen voor inkopen

Nijlen / Lier - Het OCMW van Nijlen stuurt voortaan mensen die het nodig hebben door naar de sociale kruidenier van Lier aan de Maasfortbaan, waar ze levensmiddelen kunnen aankopen tegen verminderde prijzen. Daarmee wordt de leemte opgevuld die in eigen gemeente ontstaan is.

Nijlenaars die het financieel moeilijk hebben, konden tot in april vorig jaar terecht bij De Roos voor voedselhulp. Maar de eigenaar van het pand aan de Bouwelsesteenweg besloot het gebouw te verkopen en dus moest de vzw met tientallen vrijwilligers en honderden vaste klanten de deuren sluiten. “Sinds de stopzetting van de Roos hadden onze Nijlenaars geen alternatief. Nu kunnen ze gebruik maken van de diensten van de sociale kruidenier in Lier en gratis of goedkoop basisproducten aanschaffen zoals voeding, huishoudelijke en hygiënische producten. In ruil betaalt het Nijlense OCMW een compensatie aan de Mivas-afdeling Goed Gevoel van Lier om de werkingskosten te dekken. Dat bedrag gaat van 36 tot 108 euro per drie maanden. Ons OCMW wijst de mensen door op basis van hun situatie”, legt de Nijlense OCMW-voorzitter Leo Verelst (CD&V) uit.

Die Nijlense klanten ogen tevreden. “Bij De Roos zijn we altijd goed geholpen, maar toen kregen we voorgemaakt pakketten. Hier kunnen we zelf in de winkel onze boodschappen uitkiezen. Het lijkt een gewone winkel en dat is wel fijn. We moeten nu wel de verplaatsing maken naar Lier, maar de bussen stoppen hier vlakbij aan de Veemarkt, dus dat lukt wel. We zijn vooral blij dat er nu weer iets bestaat waar we terecht kunnen, anders is het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen”, klinkt het.