Afscheid van Nijlense toeriste die van tiende verdieping viel in Tenerife

Nijlen - Van de 52-jarige Marita Wuyts uit Kessel (Nijlen) wordt vrijdag afscheid genomen. De vrouw kwam om tijdens een fatale val van de tiende verdieping tijdens een vakantie in Tenerife.

In Kessel staat Marita tegenwoordig vooral bekend als ijsjesverkoopster bij Het Molenijsje. Maar tijdens een vakantie op het Spaanse eiland Tenerife ging het op 6 april mis. Ze viel naar beneden van het balkon van de tiende verdieping van hotel Sol Princesa Dacil in Los Cristianos. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De Spaanse politie onderzoekt verder nog de omstandigheden van de val.

De vrouw laat drie kinderen na. Samen met haar partner Bart maakte ze sinds 2014 vers hoeve-ijs, een job die Marita op het lijf geschreven was en waar ze volgens haar vaste klanten veel plezier uit haalde. Ze was er een cursus ijs maken voor gaan volgen in Nederland. Aanvankelijk werden de ijsjes enkel met de ijskar verkocht, maar al snel kwam er ook een ijskraampje in de voortuin aan de Lindekensbaan, nabij de Kesselse Heide.

De Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) betuigt alvast zijn medeleven. “Dit is een drama, ook voor de vele mensen uit het leven van Marita die achterblijven. Ik weet dat ze het niet altijd makkelijk heeft gehad in haar leven, maar nu leek alles schijnbaar in de juiste plooi gevallen. Dat er dan zoiets moet gebeuren, is een nachtmerrie. Ik wens de familie veel sterkte toe”, klinkt het.

Het lichaam van Marita is ondertussen gerepatrieerd, dus kan de familie eindelijk echt afscheid nemen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 21 april in de aula Erica van afscheidscentrum Kloosterheide in Lier. De asurne zal nadien bijgezet worden in het columbarium op de begraafplaats van Nijlen.