Lerares verkoopt zelfgemaakt porselein in voormalig winkeltje van haar grootouders

Nijlen - De Bevelse Lore Verdonck (28) verkoopt voortaan haar zelfgemaakte porseleinen spulletjes vanuit een kleinschalig winkeltje in Bevel-Dorp (Nijlen), dat jaren werd opengehouden door haar grootouders. Het was haar moeder die haar inspireerde.

Mama Annemie Hermans (56) is al tien jaar met keramiek bezig. Toen ze borstkanker kreeg, besloot ze om haar droom om een eigen oven te kopen niet langer uit te stellen. Uren en dagen sleet ze in haar atelier. Ondertussen overwon Annemie borstkanker en ging ze weer voltijds werken. De uren in haar atelier werden stilaan weer zeldzamer, maar dochter Lore maakte er des te meer gebruik van.

“Al snel kreeg ik vragen van mensen die iets wilden kopen of bestellen. Ik nam ze dan mee naar onze kelder om ze mijn werk te laten zien. Dat was natuurlijk niet echt zoals het moet. Het toeval wil dat mijn grootouders Herman en Irène jarenlang voedingswinkel Hermans hier in het dorp, vlakbij de kerk, hebben gehad. De winkel is nu al meer dan vijftien jaar toe en de winkelruimte werd gewoon door hen gebruikt als opslagruimte. Nu hebben ze aan het raam opnieuw wat plaats voor een winkeltje gemaakt, waar ik mijn spulletjes kan uitstallen. Er zijn niet meer zoveel winkels in Bevel, maar op deze manier gaat er toch opnieuw eentje open, al zal het maar af en toe zijn.”

Lore maakt onder andere bordjes, theelichtjes, bloempotjes, koffietasjes, aperitiefschaaltjes, juwelen, enzovoort. Haar stijl is strak en eenvoudig. “En alles kan in de afwasmachine”, lacht ze. “Ik werk voltijds in het onderwijs en dit blijft gewoon een hobby voor mij. Ik zal er ook nooit echt iets mee verdienen, want daarvoor kruipen er veel te veel uren in het maken. Ik ben vooral fier dat ik nu kan laten zien waarmee ik in mijn vrije tijd bezig ben.”

Lore wil KeraMIEk, een verwijzing naar haar moeder, elke eerste zaterdag van de maand opendoen, van 10 tot 15u.

www.instagram.com/kera_mie_k