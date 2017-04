Schade door vandalen wordt na jaar hersteld

Heist-op-den-Berg - De schade door vandalisme aan de beglazing van cultuurcentrum Zwaneberg, die een jaar geleden werd veroorzaakt, wordt kortelings hersteld. Ondertussen lijken de camera’s hun vruchten af te werpen.

Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg moest bij het begin van vorige zomer ingrijpen toen het vandalisme aan het gebouw van CC Zwaneberg de spuigaten uitliep. In de maanden daarvoor waren ruiten met stenen bekogeld, verschillende leien van het cultuurcentrum werden beschadigd, kleine brandjes in vuilbakken waren aangestoken, enzovoort. Ook was er duidelijk een toename van het zwerfvuil.

Het aantal camera’s rond het gebouw werd daarop opgedreven van drie naar twaalf. “Het is nog te vroeg om een definitieve evaluatie te maken van het effect. Maar sinds de camera’s in augustus effectief geplaatst zijn, zijn er geen excessen meer vastgesteld. We zijn dus hoopvol en hopen dat we deze lijn de rest van het jaar kunnen doortrekken. Zwerfafval blijft ook hier nog wel een belangrijk probleem”, evalueert directeur van Zwaneberg Jan Bourgeois.

De schade aan de beglazing, die vooral een jaar geleden rond deze periode van het jaar werd veroorzaakt, is nog niet hersteld. De gevolgen, die vooral aan de zijkant en achterkant van het gebouw te zien zijn, vallen dus nog altijd erg op. “De zaak is ondertussen met de verzekeringen bekeken en kortelings zullen de nodige herstellingen gebeuren. Een exact bedrag kan ik nu niet geven, maar het gaat uiteraard om duizenden euro’s aan schade”, klinkt het.

“Het was voor ons ook belangrijk om eerst maatregelen te nemen die er voor zouden zorgen dat we niet opnieuw schadegevallen zouden krijgen. Zo zijn de losliggende keien, die in een zone in de buiteninrichting waren ingewerkt, weggehaald. Die waren blijkbaar aanlokkelijk voor vandalen om mee te gooien”, stelde Bourgeois vast.

Al benadrukt de directeur dat er niet enkel een repressief luik met camera’s in het actieplan zit. “We zijn nu in overleg met de jeugddienst om enkele positieve initiatieven uit te werken. We willen die kleine fractie van de jeugd weliswaar nog eens laten weten dat strafbare feiten niet getolereerd worden. Maar anderzijds willen we ook het signaal geven dat jongeren hier in de eerste plaats ook gewoon erg welkom zijn. We bekijken nu hoe we die dubbele boodschap de komende maanden het beste kunnen overbrengen. We doen dus meer dan enkel camera’s hangen.”