Socialisten richten Progressief Heist op en doen straf voorstel

Heist-op-den-Berg - De Heistse afdeling van sp.a start met een nieuw project: Progressief Heist. Ze willen de progressieve krachten verenigen om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor te bereiden met frisse ideeën. Zoals een Cultuurplein zonder auto’s.

Bij sp.a willen ze met Progressief Heist een verruimingsoperatie doorvoeren. “Klassieke partijen hebben het vaak moeilijk om mensen nog te begeesteren. Voor sommige geëngageerde burgers is lid worden van zo’n partij dan ook een stap te ver. Maar wij willen alle mensen met goede progressieve ideeën samenbrengen om nieuwe voorstellen te bedenken en goede toekomstplannen te maken. Daarom doen we deze verruimingsoperatie”, legt David Geerts (sp.a) uit, die naast sp.a-kamerlid ook lokaal schepen is voor sp.a in de huidige coalitie met CD&V en Open Vld.

Geerts blijft overigens, net als schepen Kelly Van Tendeloo en raadsleden Marleen Verschaeren en Stefan Vanbesien gewoon als sp.a-leden in de gemeenteraad zetelen. “Progressief Heist is niets dat de sp.a vervangt, het bestaat er op dit moment naast. Ons partijbestuur schaart zich er natuurlijk helemaal mee achter. ”

Of ze uiteindelijk onder de vlag van sp.a of Progressief Heist naar de kiezer trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, wordt later pas bekeken. “Nu willen we in de eerste plaats mensen zoeken die mee dingen willen helpen verwezenlijken. En we willen inhoudelijke, creatieve ideeën ontwikkelen zonder dat we daarom beperkt zijn tot de klassieke partijstructuren”, vult Kelly Van Tendeloo aan.

(Nog) geen kartel met Groen

De oproep naar extra progressieve krachten richt zich in de eerste plaats naar mensen die nu nog niet aan politiek doen. “Of ook leden van Groen Heist welkom zijn in ons project? Op dit moment is het niet ons uitgangspunt om een soort van kartel te vormen. Maar moest er interesse zijn om Progressief Heist te vervoegen, dan kunnen we dat de komende maanden bekijken”, zegt David Geerts de deur op een kier.

Mens, milieu en maatschappij zijn grofweg de ruime thema’s waarop de progressieven zich naar eigen zeggen willen smijten. “Een aandachtspunt zijn bijvoorbeeld de 6000 alleenstaanden die in Heist wonen. Meer dan de helft van hun budget gaat vaak naar wonen en met wat overblijft moeten ze het dan rooien. Met die groep moeten we meer rekening mee houden als we beslissingen nemen en plannen uittekenen”, geeft Hilde Cools als voorbeeld aan.

Een opvallend voorstel handelt alvast over het bekende Cultuurplein, voor CC Zwaneberg. “Dat is nu helemaal ingepalmd door auto’s. Maar als je de verdichting van onze kern ziet, met al die appartementsgebouwen, dan kan je niet anders dan je afvragen waar al die mensen naartoe moeten als het mooi weer is. De vraag is of je de openbare ruimte aan de auto’s of aan de mensen moet geven. Dan weten wij wat te kiezen. We hebben al een simulatie gemaakt over hoe het groene plein er zou kunnen uitzien. Al is het natuurlijk totaal nog geen afgewerkt plan. En we beseffen ook dat er dan een goede oplossing voor de auto’s moet komen. Moet er dan een ondergrondse parkeergarage komen, of een parking elders? We vragen de ideeën van de Heistenaars”, besluit Geerts.