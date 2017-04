Huis vol cryptische boodschappen zet aan tot nadenken

Nijlen - De gemeente Nijlen daagt haar inwoners op paasmaandag, tijdens de jaarmarkt, uit tot nadenken over de toekomst van hun dorp. Daarvoor werd een huis helemaal volgeplakt met cryptische boodschappen.

Het gaat om de woning tussen de slager en de bank op het Kerkplein die onlangs door de gemeente is aangekocht en die afgebroken zal worden om een nieuwe doorgang te maken tussen het August Hermansplein en het Kerkplein. “We zijn op dit moment bezig met belangrijke toekomstplannen uit te tekenen, onder andere met het Beeldkwaliteitsplan en het Masterplan voor Toerisme en Recreatie. Ze zullen mee het uitzicht in de toekomst van onze deelkernen vorm geven. De doorgang die hier tussen de pleinen gemaakt zal worden, zal daar zeker ook deel van uitmaken. Het is dus een symbolische plek die ondertussen onze eigendom is en leegstaat in afwachting van afbraak. Dan konden we daar maar beter gebruik van maken om er nog iets nuttigs mee te doen”, leggen burgemeester Paul Verbeeck (CD&V), toerismeschepen Griet Van Olmen (CD&V) en schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens (Nijlen & U) uit.

Binnenin de woning werden allerlei afbeeldingen en cryptische boodschappen en vragen opgehangen, tot in de kasten. Zelfs de wasdraad werd benut om er teksten op te hangen. “Dit moet de Nijlenaar uitdagen om mee na te denken over deze thema’s. Deze installatie is een eerste stap in de zoektocht naar een nog beter en mooier Nijlen die we samen met onze inwoners willen doen. Binnenkort starten we met discussiewandelingen in elke dorpskern, richten we dorpsdebatgroepen op en gaan we samen nieuwe plannen uittekenen”, klinkt het nog.

“Iedereen wil een slager in het dorp, maar ons vlees kopen we vooral in de supermarkt”, staat er onder andere te lezen. Of: “Ge zijn van Nijlen als ge verkeersborden verzamelt”, met daarbij een foto van een Nijlens kruispunt met overdadig veel borden.

De woning zal voor het eerst opengesteld worden op paasmaandag tijdens de jaarmarkt. Ook daarna zal het pand nog sporadisch geopend worden.