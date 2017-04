Market Heistse Pijl bouwt feestje voor tiende editie met andere jarige

Heist-op-den-Berg - De Market Heistse Pijl is op zaterdag 3 juni toe aan haar tiende editie. Dat willen de organisatoren in de verf zetten met extra feestgedruis. Het Heistse bedrijf F&S springt mee op de kar, want ook zij vieren hun tiende verjaardag.

“We willen er een groot feest van maken, want de toekomst ziet er goed uit. Vorig jaar hebben we een grote stap gezet met een start in Turnhout en aankomst in Heist-op-den-Berg. We waren heel tevreden met het resultaat en de publieke belangstelling en willen dat de komende jaren nog verder uitbouwen”, legt organisator Jef Van den Bosch uit.

Maar eerst zal er stevig gevierd worden voor het tienjarig jubileum. En het toeval wilde dat één van de trouwe sponsors, F&S uit het industriepark van Heist, ook tien jaar bestaat. "We sponsoren al veel jeugdsport en zijn ook al betrokken bij het wielrennen en deze wedstrijd. Het toeval wilde dat we in hetzelfde jaar tien jaar bestaan, dus hebben we beslist om het aan mekaar te koppelen. De infrastructuur is dan toch aanwezig. Op zondag 4 juni doen we daarom in de tent aan de aankomst een feest met Lindsay en Jan Smit en DJ Milano. Kaarten zijn onder hier in de zaak te koop of bij Wijns Vastgoed aan 30 euro”, leggen zaakvoerders Filip Oost en Steve Van den Broeck uit.

“Ook op donderdag, twee dagen voor de koers, zal er een Chique Afterwork worden georganiseerd. “Dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan en toen hebben we 800 man kunnen verzamelen. Dat willen we herhalen”, zegt Kristof Hens. Tickets zijn te bestellen via www.chiqueafterwork.be.