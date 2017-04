Beroemde markten zijn weer van de partij

Nijlen - Nijlen maakt zich weer op voor enkele feestelijke dagen. De Kruiskensmarkt palmt op Goede Vrijdag weer de Kruiskensbaan in Bevel in en maandag is er de grote Nijlense jaarmarkt.

Tientallen kraampjes zullen de traditie van Kruiskensmarkt vrijdag weer verderzetten. Ook de kapel zelf is open, want Kruiskensberg verwierf naam en faam als bedevaartsoord en dat wordt niet vergeten. De Kruiskensmarkt is zoals steeds een gesmaakt voorproevertje voor de hoofdschotel van het Nijlense paasmenu: de jaarmarkt op Paasmaandag.

Dan nemen de dieren het centrum over met heel wat prijskampen, gaande van gigantische runderen, over pony’s en konijntjes. Nieuw dit jaar zijn de tien lokale hoeve- en streekproducenten die op een terras op het Kerkplein hun producten zullen aanbieden. “In de verschillende kraampjes kunnen de bezoekers kennismaken met een breed gamma aan hoeve- en streekproducten. De deelnemers zijn hoeveslagerij ’t Gewat, brouwerij Vissenberg, Den Gouden Haan, aardbeiproducent Op het veld, De IJshoeve, chocolade-atelier Jacobs, Double Click bvba, De Drie Wilgen, Kempens Diamantcentrum en Koffie Verheyen”, laat de gemeente weten.

In Nijlen rekenen ze nu alvast op beter gezinde weergoden, want vorig jaar regende de jaarmarkt uit.