Paters op rust ruimen baan voor jongeren met autisme

Heist-op-den-Berg / Nijlen - Het markante gebouw ‘de Picardie’ langs de Bouwelsesteenweg in Nijlen was zeventig jaar lang een rustoord voor paters van de Heilige Geest. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor een totaal nieuwe invulling. Er zullen niet langer paters op rust, maar jongeren met autisme wonen. In eerste instantie gaat het om een leefgroep afkomstig uit Booischot (Heist-op-den-Berg).

Het erkend multifunctioneel centrum Dennenhof brengt kinderen en jongeren onder in een negental locaties in de provincie Antwerpen, waar ze in op het eerste gezicht gewone woningen kunnen verblijven, onder begeleiding. De bewoners hebben autisme of gedrags- en emotionele stoornissen. “We waren nog op zoek naar een nieuwe locatie ten zuiden van de provincie Antwerpen en dit was prima. De laatste paters hebben eind vorig jaar het gebouw verlaten, we bereiden nu alles voor om de eerste bewoners te kunnen verwelkomen", zegt directeur Marc Verlodt.

In een eerste fase komt een leefgroep uit Booischot de Picardie bevolken. “Onze leefgroep uit Booischot, De Speling, moet het gebouw op de Schrieksesteenweg verlaten, omdat het huurcontract beëindigd wordt. Tegen 1 september zouden ze naar hier verhuizen. Het gaat om tien jongeren tussen 12 en 18 jaar oud.”

“Later dit jaar of begin 2018 kunnen ook jongeren van onze andere locaties terecht in Nijlen voor een occasionele dagbesteding. In een derde fase verhuist er nog een tweede leefgroep van een negental personen naar hier. Tot slot, binnen een termijn van vijf tot tien jaar, is het de bedoeling om nog een achttiental extra bewoners in de Picardie te huisvesten in een nieuw gebouw aan de kant van de Hulstestraat."

Dennenhof gaat op 22 juni om 19.30u ook nog een informatievergadering organiseren om de buurtbewoners verder in te lichten over de werking.