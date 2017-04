Zomerbar Maginique gaat voor gin en cocktails op de Heistse berg

Heist-op-den-Berg - Heistenaars Yochen Verbeeck (23) en Jelle Trevels (27) zijn volop bezig met de inrichting van het pand waar misschien wel de grootste nieuwigheid van de Heistse zomer van 2017 een plaatsje zal krijgen. Vanaf 6 mei opent pop-upzomerbar Maginique naast de Heistse watertoren.

Het gebouw van het voormalige restaurant Bergbos, waar vroeger ook dancings gevestigd waren, staat al een zestal jaar leeg. Maar de voorbije weken is er al bijzonder hard gewerkt. Binnen en buiten werd het pand opgeknapt en opnieuw ingericht voor de opening van een pop-upzomerbar. “We willen gins en cocktails serveren, die we willen maken volgens de oude, oorspronkelijke recepten. Daarnaast zullen we ook enkele speciale bieren en niet-alcoholische dranken zoals huisgemaakte ice tea schenken. We zorgen ook voor koude tapa’s”, vertellen de twee.

Hun concept komt niet uit de lucht gevallen. “We zijn tweeënhalf jaar geleden samen begonnen met ginproeverijen aan huis. Jochen stelde dan de gins voor en ik zorgde voor aangepaste gerechtjes”, legt Jelle uit.

“Bij de start van dat project zat al in ons achterhoofd dat we ooit graag een eigen zaak zouden willen starten, want dat is altijd onze droom geweest. Nu zetten we effectief die stap. We hebben dit pand tegen een voordelig tarief voor vijf maanden kunnen huren om onze plannen hier waar te maken. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we het kunnen”, aldus Yochen.

De twee hebben hun zaak ingericht in ware vintage-stijl. “We zijn op zoek gegaan naar retro-spullen. Die stijl pas het beste bij dit gebouw, dat van de jaren veertig dateert. Zo hebben we een kroonluchter van honderd jaar oud op de kop kunnen tikken. Onze meubels zijn ook tweedehands gekocht. Onze glazen hebben we dan weer bij de kringloopwinkel en Den Heistsen Hamer bij mekaar gezocht. Daar zijn we al maanden vaste klant. Op het einde willen we onze inboedel ook verkopen”, kondigen de twee aan.

De opening is gepland op 6 mei met foodtrucks, live-muziek en deejays. Pop-up Maginique zal op donderdag (vanaf 17u), vrijdag (17u), zaterdag (14u) en zondag (10u) open zijn. ’s Zondags zal er ook taart zijn voor de marktgangers. In de weekends hopen ze bij Maginique dat er een wisselwerking kan zijn met de bezoekers van de water- en uitkijktoren op de berg.

De zaak aan de Kerkhofstraat 4 blijft open tot 30 september. “Wat als het echt héél goed meevalt? Dan zou het wel eens kunnen kriebelen om van de pop-up op één of andere manier een blijvende zaak te maken, waar we ons nog meer zouden kunnen richten op de combinatie tussen de dranken en het culinaire. Maar daar is het nu veel te vroeg voor. We hopen nu in de eerste plaats op een mooie, warme zomer met veel volk. Dat is waar we al heel lang van dromen.”