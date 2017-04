Minigolfterreinen omgetoverd tot sprookjesbos

Berlaar - De minigolfbaan van Hof Ter Laar is de voorbije maanden in een totaal nieuw kleedje gestoken. De banen zijn omgetoverd tot een achttiendelig sprookjesparcours, waar zaakvoerders Joyce en Stefanie hun creativiteit op hebben losgelaten.

”Zelf lezen we wel eens geregeld een sprookje voor aan onze kinderen. We kennen de verhalen dus wel en we vinden ze wel mooi. We wisten al langer dat we onze minigolfterreinen grondig wilden aanpakken en zo zijn we op het idee gekomen om ze allemaal in het thema van een ander sprookje in te richten”, vertellen Joyce en Stefanie van Hof Ter Laar.

De terreinen zijn nu onherkenbaar. “Er groeide overal onkruid en de beplantingen waren deels dood. Daarom hebben we alles opgekuist. De gigantische boom die midden op het terrein staat en die alles overschaduwde, hebben we ook ingekort en er iets creatiefs mee gedaan.”

De opening van de Laar Beach is gepland op 7 mei. De beachbar zal openblijven tot eind september.