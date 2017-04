Groen pleit voor brede doorsteek tussen pleinen

Nijlen - De plannen van het gemeentebestuur om een doorsteek te realiseren tussen het August Hermansplein en het Kerkplein zorgt voor heel wat reacties. Groen dringt er nu op aan om een brede doorsteek te behouden.

Het huis tussen de twee pleinen werd door de gemeente aangekocht voor 309.000 euro met de bedoeling om het pand af te breken en zo de twee grote pleinen in het centrum met mekaar te kunnen verbinden. In de reacties op het nieuws in uw krant werd de kostprijs door veel Nijlenaars als hoog ervaren. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) verduidelijkte later dat het de bedoeling was om een deel van het perceel opnieuw te bebouwen zodat een deel van de aankoopprijs gerecupereerd zou kunnen worden.

De partij Groen pleit voor een andere optie. “Er zijn heel wat mogelijkheden om dit aan te pakken. Een brede, open doorsteek als verbinding tussen de pleinen heeft volgens ons heel wat voordelen tegenover een smalle donkere doorsteek vergelijkbaar met de site van De Wolmolen. Het lijkt alsof het al vast staat dat er boven en naast de doorsteek appartementen komen. Als we de functie en mogelijkheden van beide pleinen ten volle willen benutten, mogen we dit niet ondermijnen”, aldus Ferdi Heylen van Groen.

Het gemeentebestuur organiseert vrijdag alvast een persmoment om wat meer uitleg te geven bij de toekomstplannen.