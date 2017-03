Diamantpad passeert vlak aan inkomdeur

Nijlen - De landelijke Diamantroute, erg populair bij fietsers, loopt dwars door het wooncomplex naast het Nijlense diamantcentrum. De bewoners kijken met een bang hart naar de verwachte drukte, zo klonk het op de gemeenteraad.

“De bewoners van het 19 appartementen tellende complex vrezen dat het fietsgedrag van roekeloze pedaalridders tot ongevallen zal leiden. Het is vorig jaar gebleken dat vele fietsers, waaronder ook wielertoeristen en e-bikers, er erg snel langs de voordeur van de appartementbewoners rijden en dat brengt gevaarlijke situaties mee. Er komen over het smalle Molenpad ook heel wat wandelaars, schoolgaande kinderen, wandelaars van het bejaardentehuis met hun rollator of met rolwagen. Het Molenpad tussen de appartementen is 300 meter lang en slechts 1,2 meter breed en over die smalle strook moeten de vele honderden fietsers zich zo goed en zo kwaad als het gaat een weg banen”, merkte raadslid René Van Goubergen (Open Vld) op.

“Vorig jaar kon een camera van een bewoner op weekbasis 1.100 passages registreren. Tijdens de actie Fiets de Diamantroute op 2 april worden zelfs vele honderden fietsers op één dag langs hun voordeur verwacht. Er zijn dus maatregelen nodig. Het zou goed zijn om op die smalle strook ter hoogte van de in- en uitgang van de trappenhal een sluis te bouwen zodanig dat de bewoners die uit hun appartement stappen niet eerst achter het hoekje moeten kijken om te zien of er snelle fietsers naderen. Wij vragen ook om snelheidsremmende maatregelen te treffen aan de scherpe bocht en op het rechte stuk van het Molenpad dat tot snel en dus gevaarlijk rijden uitnodigt.”

Schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (CD&V) zegt dat ingrijpen niet zo eenvoudig is. “Het is inderdaad een smal fietspad, dus is er zeker ook geen ruimte voor een sluis. Gezien de beperkte afstand is het volgens mij wel moeilijk om echt hoge snelheden te halen. We zullen wel adviseren om een waarschuwing in het gebouw te hangen, zodat de mensen extra voorzichtig zijn. Op het pad zelf kunnen we eventueel ook een schildering aanbrengen ter waarschuwing. Dat zullen we snel bekijken”, belooft Laurijssen.