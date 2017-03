Tonnagebeperking wordt uitgebreid naar binnengebied

Nijlen - Naast in de Torenvenstraat zelf zal er ook een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton gelden in de Beemdweg, Vredestraat, Meidoornlaan, Esdoornlaan, Berkenlaan, Eikenlaan en Wilgenlaan. Dat werd in de gemeenteraad beslist.

“De tonnagebeperking was eerder al van kracht in de Torenvenstraat. Maar vrachtwagens gebruikten daarom soms de Beemdweg of Vredestraat om dat verbod te omzeilen. Maar dan kwamen ze later toch weer terecht in de Torenvenstraat. Om dat euvel op te lossen breiden we de tonnagebeperking uit tot het binnengebied”, aldus schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (CD&V).