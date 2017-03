Werfbezoek: afwerking bibliotheek gaat laatste rechte lijn in

Nijlen - De werkmannen die het oude gemeentehuis aan het omtoveren zijn tot de nieuwe Nijlense bibliotheek gaan een cruciale fase in. De scheidingswand met het nieuwe gemeentehuis gaat tegen de vlakte, waardoor de dienstverlening voor enkele dagen stopgezet wordt.

Nog voor het bouwverlof zal de bibliotheek volgens de planning de tijdelijke stek aan de Sint-Pauluskerk kunnen verlaten en inruilen voor een nieuwe en moderne thuis in het centrum van de gemeente. Ook het aanpalende nieuwe en reeds geopende gemeentehuis zal dan ook ten volle benut kunnen worden, met een centraal onthaal dat gedeeld wordt met de bib en een volwaardige wachtruimte aan de loketten.

“Om de laatste rechte lijn in te kunnen gaan, moeten we het gemeentehuis drie dagen sluiten voor enkele hinderlijke werkzaamheden. Op dinsdag 4 april wordt de tijdelijke scheidingswand tussen gemeentehuis en bibliotheek weggehaald. Dat kan alleen veilig gebeuren als we de loketten even sluiten. De huidige lokettenruimte vloeit dan over naar de bib en het toekomstige leescafé”, vertelt schepen van Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V).

Ook op vrijdag 7 en maandag 10 april zal het gemeentehuis gesloten zijn. Dan zal akoestische spuitpleister op het hoge plafond in de centrale inkomhal worden aangebracht. Later in april en mei worden de laatste belangrijke stappen gezet richting de opening.

“Er zal een centraal onthaalmeubel komen te staan. Je zal er terechtkunnen om eerder gevraagde documenten of attesten af te halen of om een afspraak te maken en dergelijke. Achter het onthaal komt er een grote wachtruimte voor de loketten die tegelijk als leeszaal dienst zal doen. Er komen zitplaatsen met zicht op de schermen die aangeven wie aan de beurt is en aan de kant van de bib komen tafels en stoelen waar bezoekers bijvoorbeeld rustig een krant kunnen lezen”, licht burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) verder toe.