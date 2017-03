Sportsubisidies gaan omhoog na te groot overschot

Heist-op-den-Berg - De gemeenteraad heeft het subsidiereglement voor ‘sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden’ aangepast. De huidige regels zorgden er voor dat het budget niet opgebruikt raakte.

Het reglement, dat gaat over infrastructuurwerken, huursubsidies en onderhoud van sportvelden, werd onlangs grondig gescreend. “Er zaten een aantal beperkingen in het reglement waardoor de beschikbare middelen niet optimaal benut konden worden én er een groter overschot vrijkwam om te verdelen. We hebben daarom wat aanpassingen gedaan zodat verenigingen die beslissen om zelf te investeren in infrastructuur, terreinen, materialen en veiligheid beter ondersteund worden en het overschot kleiner zal worden. Dat moet de clubs nog meer motiveren”, zegt schepen van Sport Nand Blauwens (Open Vld).

De belangrijkste wijziging is dat de ondersteuning van maximaal 5000 euro wordt omgezet naar maximaal 5000 euro per jaar. “De subsidie kan dus over meerdere jaren worden verspreid, zodat het totaalbedrag hoger kan liggen”, klinkt het.

De sportverenigingen worden gericht op de hoogte gesteld van de wijzigingen, zo belooft de gemeente.