De Kilomeet schiet snel uit de startblokken

Heist-op-den-Berg - De Kilomeet, een initiatief van De Kringwinkel Zuiderkempen waarbij per kilogram en per meter verkocht wordt, kan terugblikken op een geslaagde start.

Dat blijkt uit de cijfergegevens van de eerste maand na de opening van de vestiging in Heist-op-den-Berg, die aan deze krant bezorgd werden. “We hebben in de eerste maand vijf ton extra goederen in hergebruik gebracht. Dus op een jaar tijd zou dit zestig ton kunnen opleveren. Dit zijn vijftien restafvalcontainers minder op een jaar tijd”, rekent communicatiemedewerker Jan Cools uit.

De cijfers maken dat het project positief geëvalueerd wordt. Huisraad spant de kroon met 1604 stuks, gevolgd door textiel (572), boeken en multimedia (209), vrije tijd (194) en meubelen (79). “In stuks lijken die drie procent meubelen verwaarloosbaar te zijn, maar het aandeel van meubels in kilogram uitgedrukt is wel indrukwekkend. Er is in totaal al voor 2100 kilogram verkocht”, klinkt het.

Het is de eerste winkel volgens dit concept in het werkingsgebied van Kringwinkel Zuiderkempen. De winkel is gevestigd in de Cederstraat 20A, aan de achterkant van de eigenlijke Kringwinkel in de Noordstraat.