Oud-belastingkantoor wordt omgevormd tot Thais eethuis

Heist-op-den-Berg / Putte - De Thaise Napaporn Geeraerts (39) start met de zaak Tim’s Thai in de Binnenweg in Heist-op-den-Berg. Als lid van een culinair onderlegde familie wil ze niet enkel de Thaise keuken, maar ook haar land promoten.

“Ik heb altijd in hotels en horecazaken gewerkt in Thailand. Zowat heel mijn familie is kok. Ook hier wil ik met heel mijn hart de mensen culinair verwennen met de dingen waar wij in Thailand van houden. Ik ga groene, gele en rode curry’s serveren met rijst, noedels, enzovoort. Ik gebruik ook heel veel kruiden en er zullen ook heel wat fusion-gerechten op de kaart, met bijvoorbeeld spaghetti in verwerkt. Veel recepten komen van mijn moeder, die ze op haar beurt van mijn overgrootmoeder heeft geërfd. Ik wil er een klein Thais paradijsje van maken”, legt Napaporn uit.

De zaak gaat open in de Binnenweg, in het pand waar vroeger het belastingkantoor gevestigd was. De naam van hun zesjarige zoontje is Tim, wat meteen ook de naam van het restaurant verklaart. “Ik vond het wel belangrijk om hem er bij te betrekken. Tim betekent robijnen juweel in het Thais en verwijst ook naar een dessert met tapioca. Wie weet neemt hij de zaak ooit wel over, als we er in slagen om de culinaire microbe door te geven”, lacht Napaporn, die met haar man René in Putte woont.

Tim’s Thai opent op 24 maart in de Binnenweg, een zijstraat van de Bergstraat.