Hommeles bij voetbalclub KSK Heist

Heist-op-den-Berg - Bij KSK Heist zit het er bovenarms op tussen het jeugdbestuur en het clubbestuur. De onvrede gaat blijkbaar zo diep dat het voltallige jeugdbestuur ontslag heeft genomen.

Het jeugdbestuur heeft ontslag genomen via een mailtje, waarin gezegd wordt dat het hele jeugdbestuur ontslag neemt. Aan de basis zou onvrede liggen met het beleid van het hoofdbestuur. Meer details worden niet gegeven, maar de breuk zou moeilijk te lijmen zijn, zo klinkt het.

De gevolgen voor de clubwerking en de honderden jeugdspelers zijn nog onduidelijk. Het is bijvoorbeeld gissen of de jeugdtrainingen nog verdergezet kunnen worden. Martine Moijson zei gisteren als algemeen verantwoordelijke dat ze liever geen vuile was buiten hangt en dus geen enkele commentaar wil geven. Bij de voorzitter van KSK Heist Patrick Wijns bleef de vraag tot enige duiding gisteren ook onbeantwoord.

De lonen van de jeugdtrainers zouden al maanden niet meer betaald zijn, al zou dat niet de oorzaak van het conflict zijn. KSK speelt in de eerste amateurliga.