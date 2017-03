Eerste vuile bussen ruimen de baan

Heist-op-den-Berg / Westerlo - De Lijn heeft een eerste nieuwe reeks bussen afgeleverd in Heist-op-den-Berg. Die moeten de oude exemplaren vervangen die nu lijnen die vertrekken vanuit Heist-op-den-Berg en de Kempen.

Begin dit jaar trok een storm van verontwaardiging over de zogenaamde plattelandsgemeenten. Door de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen werden de oudste en meest vervuilende exemplaren uit de stad weggehaald en ingezet op lijnen die vertrekken vanuit Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg in de provincie Antwerpen en Aarschot en Tremelo in de provincie Vlaams-Brabant.

Dat bleek enorm gevoelig te liggen, des te meer omdat de betrokken gemeenten op voorhand niet eens verwittigd waren en het nieuws in de krant moesten vernemen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde wel dat de oude exemplaren geen jaren meer zouden rondrijden. “Nog dit jaar worden ze vervangen door nieuwe bussen. De eersten zullen in maart vervangen worden”, zo klonk het eind januari.

De minister hield woord. “Intussen zijn vijf bussen geleverd”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. “Deze bussen met een Euro VI-motor vervangen oudere Euro II-bussen. De Euro VI-motor is de schoonste motor op de markt en presteert dus veel beter dan de bussen die vanuit Antwerpen verschoven zijn”, klinkt het.

Van de vijf nieuwe exemplaren zijn er drie bestemd voor Heist-op-den-Berg en twee voor Westerlo. Voor 15 april volgen nog twintig bussen voor de regio’s die tijdelijk de Euro II-bussen hebben gekregen. Later dit jaar volgen er nog eens twaalf”, aldus Van de Vreken.

De Euro II-bussen zullen deze keer niet elders worden ingezet. “Ze worden door De Lijn uit gebruik genomen”, stelt de woordvoerder duidelijk.