Extra kleedkamers voor drukbezette sporthal De Putting

Nijlen - De kleedkamers van Sporthal De Putting in Kessel (Nijlen) worden uitgebreid. Dat is nodig, want geregeld is er plaatstekort door de drukke zaalbezetting.

Meer dan 25 sportclubs trainen wekelijks in de sporthal aan de Grote Puttingbaan. Meestal trainen er verschillende clubs gelijktijdig. “We hebben nu vier kleedkamers, maar dat is eigenlijk niet meer genoeg. Met de huidige drukke bezetting van deze sporthal levert dat geregeld problemen op. Verschillende clubs zijn gegroeid en hebben nu heren- en damesteams, die dus ook aparte ruimtes nodig hebben”, zegt sportschepen Luc Luyten (Nijlen & U).

“Soms wordt het plaatstekort opgelost door met verschillende clubs gedeeld een kleedkamer te gebruiken, maar dat is niet evident voor iedereen. Ook bij verhuringen aan de Antwerpse volleybalfederatie of andere evenementen zoals de Natuurloop of het mountainbikeweekend volstaan de bestaande kleedkamers niet”, schetst Luyten.

De gemeente heeft nu 120.000 euro klaargelegd om de kleedkamers uit te breiden. Er komen er twee extra bij op de plaats waar nu het materiaal wordt opgeborgen. Daar wordt elders meer plaats voor vrijgemaakt. Het gemeentebestuur gaf nu groen licht, al zal de uitbreiding wellicht pas in 2018 effectief gerealiseerd worden.