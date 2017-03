Motorcrossers en winkelketen investeren in groen

Nijlen - Aan de Legebaan in Bevel (Nijlen) is bijna drie hectare bos aangeplant op privé-terrein. De kosten werden gedragen door twee sponsors, namelijk winkelketen Dille & Kamille en de vereniging Red de Motorcross.

De plantactie werd onlangs georganiseerd door Bos+, een vereniging die zich inzet voor meer en beter bos in Vlaanderen en in de rest van de wereld. “Ons doel is behoud, herstel en uitbreiding van bossen. Zo werken we al enkele jaren samen met de werkgroep Red de Motorcross. Zij helpen ons met financiële steun om elk jaar ergens in Vlaanderen een stuk bos aan te planten”, legt projectmedewerker Sander Van Daele van Bos+ uit.

Het stuk bos werd door de motorcrossers meteen officieel vernoemd naar Jago Geerts, het grote talent dat Europees en wereldkampioen is bij de junioren 125 cc. Ook motorcrossmonument Joël Smets kwam mee de handen uit de mouwen steken. “We stoten veel CO2 uit in onze sport, dus we willen ook het signaal geven dat we niet alleen aan de toekomst van onze sport werken, maar ook aan de toekomst van ons milieu”, vat hij mooi samen.

Het tweede deel van het terrein werd gesponsord door winkelketen Dille & Kamille. “We willen met respect voor het milieu handelen, dat doen we al sinds onze opening in 1974. Sinds 2016 geven we daarom geen gratis draagtasjes meer in de winkels om de afvalberg te verminderen. Voor de draagtasjes in gerecycleerd papier en maïsmeel wordt een kleine bijdrage van twintig cent aan de klanten gevraagd. Het is met die opbrengst dat we de bomen hebben aangekocht”, laat de winkelketen met 29 vestiging in Nederland en België.

De motorcrossers sponsorden één hectare, Dille & Kamille bijna twee. Door de samenwerking werd het volledige perceel gevuld. De sponsors betalen zo’n 4000 euro per hectare. Op die oppervlakte worden zo’n 2000 tot 3000 boompjes per hectare geplant. “Aan de Legebaan hebben we onder andere zwarte els en zomereik geplant. Het zijn allemaal inheemse loofboomsoorten. Vroeger stond er ook al een bos, maar dat was kaprijp en de ecologische waarde was heel laag. We planten nieuwe bossen aan, maar we herbeplanten ook bossen als dat een ecologische opwaardering met zich meebrengt en dat was hier duidelijk het geval”, geeft Sander Van Daele nog mee.