Gemeente stopt samenwerking met aannemer en architect na problemen uitbreiding De Hei

Heist-op-den-Berg - De gemeente heeft de samenwerking stopgezet met de aannemer en architect die de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Hei uitvoeren. Daarmee wil het de impasse oplossen die ontstaan is nadat stabiliteitsproblemen bij de uitbreiding aan het licht zijn gekomen.

De renovatie en uitbreiding van gemeentelijke basisschool De Hei is de laatste maanden in gedrang gekomen nadat stabiliteitsproblemen opdoken. Het was de bedoeling om een extra verdieping op het gelijkvloers te bouwen, maar de bestaande gebouwen blijken onvoldoende stevig om een extra verdieping te dragen. Eerder had waterinsijpeling ook al voor schade gezorgd.

“Er zijn fouten gebeurd in de loop van het project. Het vertrouwen is daardoor geschonden. We hebben in die optiek beslist om de opdracht van de architect en de aannemer eenzijdig te verbreken als ambtshalve maatregel binnen de procedure van de overheidsopdrachten. Via deze weg vermijden we een lang juridisch getouwtrek over de verantwoordelijkheid, die bij een gewone burgerlijke verbreking wel waarschijnlijk is. Dat zou jaren kunnen aanslepen en dus voor grote vertraging kunnen zorgen en dat wilden we niet. Daarom hebben we deze procedure ingeroepen. Dit is de enige weg die ons toelaat om de handen vrij te hebben en snel verder te werken aan een oplossing”, zegt schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V).

De grote vraag blijft of het probleem op te lossen valt met extra stabiliteitsmaatregelen, of dat het beter is om een volledige nieuwbouw te zetten. “We zullen kiezen voor de best mogelijke oplossing die ook stedenbouwkundig mogelijk is. We willen zo snel mogelijk de knoop doorhakken”, beloofde Verbist gisteren in de gemeenteraad nadat raadslid Jan Baestaens (ETA) ernaar had gevraagd.