Gemeente koopt huis om doorsteek te realiseren

Nijlen - De gemeente heeft het huis gekocht op het Kerkplein waar het al langer een oogje had op laten vallen. Het wil het nu zo snel mogelijk slopen om een doorsteek te realiseren richting August Hermansplein.

De gemeente wil al langer graag een doorsteek realiseren van het Kerkplein richting het Augustus Hermansplein, zodat voetgangers en fietsers niet altijd helemaal langs de hoek van ’t Wit Huys moeten. Op die manier zouden de twee grote pleinen met mekaar in verbinding komen. Daarvoor moest wel één van de huizen tussen de pleinen verworven worden. Dat is nu gebeurd.

“De verkoopsovereenkomst is onlangs getekend en de akte zal woensdag verleden worden”, bevestigt de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). De gemeente zal uiteindelijk 309.000 euro betalen voor het pand. De vraagprijs van de verkoper lag 10.000 euro hoger.

“Het is nu onze bedoeling om op korte termijn een sloopvergunning klaar te hebben en het gebouw effectief te slopen. Dan kan er al snel een doorsteek gerealiseerd worden vergelijkbaar met die aan de Wolmolen”, klinkt het.

Het is wel niet de bedoeling om het daarbij te laten, verduidelijkt Verbeeck. “We geven geen 309.000 euro om enkel het pand af te breken. We willen er in een tweede fase een nieuw pand optrekken in samenwerking met een privé-partner of een sociale woonmaatschappij. Boven de doorgang kunnen dan appartementen komen. Ook op het gelijkvloers kan nog opnieuw gebouwd worden, zolang we maar een tweetal meter vrijhouden voor de doorsteek.”

Ook aan de achterzijde van het diepe perceel ter hoogte van het August Hermansplein mag er gebouwd worden.