Vogels niet zo blij als firma schoon schip maakt op hun geheime schuilplaats

Berlaar - De firma Bug Busters is bezig met een broodnodige opruimactie in de Berlaarse Sint-Pieterskerk. Jarenlang hebben duiven en andere vogels vrij spel gehad in de toren en onder het dak van het koor, met gigantische nesten en bergen uitwerpselen als resultaat.

De opruimactie kost de gemeente een dikke 11.000 euro. De firma Bug Busters zal een week nodig hebben. “We hebben hier boven het koor inderdaad heel wat aangetroffen”, zegt Khamis Faloun van Bug Busters. “We zijn verschillende nesten aan het opruimen die tot een meter hoog gestapeld waren”, vertelt hij.

Op de grond ligt een dikke laag uitwerpselen. “Ik heb met een staaf geprobeerd om de grond te raken en heb gemerkt dat er op sommige plaatsen in holtes makkelijk tot een halve meter hoog uitwerpselen liggen. Ook de trappen en de balken zijn helemaal besmeurd met aangekoekte resten. Het is nu onze bedoeling om hier alles op te kuisen en weg te voeren."

“We maken deze week alle mogelijke gaten dicht aan de dakkapellen, galmgaten en stellinggaten. Deze keer plaatsen we inoxen aflsuitingen, die nog sterker zijn en normaal niet meer stukgemaakt kunnen worden door de vogels."

Kort nadat de werken gestart waren, werden grote zwermen vogels aan de Sint-Pieterskerk opgemerkt, die vervaarlijk rond de kerk circelden. Ofwel was dat toeval, ofwel waren ze niet zo blij met het grondige werk van de Bug Busters?