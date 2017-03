Tientallen winkeliers komen anderhalf uur zonder stroom te zitten

In de bewuste nieuwe distributiecabine in de Oude Gendarmeriestraat werd ook gisteren al hard gewerkt om alles voor te bereiden. Foto: Dirk Vertommen

Heist-op-den-Berg - Woensdag en donderdag zal electriciteitsnetbeheerder Eandis een nieuwe distributiecabine in gebruik nemen in Heist-centrum. De overschakeling zal gepaard gaat met stroomonderbrekingen in de Bergstraat. Ook tientallen winkeliers zullen daar last van hebben.

“Woensdag en donderdag worden de laagspanningskabels uit de buurt op de nieuwe technische installatie aangesloten”, legt Eandis-woordvoerder Jean-Pierre Blomme uit. De winkeliers en andere bewoners hebben alvast een verwittiging gekregen dat ze een tijdlang zonder stroom zullen komen te zitten tussen 7.30u en 14u. Woensdag wordt het stuk van de Bergstraat van aan de Oude Gendarmeriestraat tot de Kattestraat aangepakt. Donderdag is het de beurt aan het deel van de Bergstraat van de Oude Gendarmeriestraat tot aan de Meylemansstraat. In de rest van de drukke winkelstraat wordt geen onderbreking verwacht.

“Concreet komt het er op neer dat de winkeliers en bewoners ongeveer anderhalf uur zonder stroom zullen zitten als ze aan hun kabel aan het werken zijn. Na anderhalf uur is het dan aan de volgende groep van een vijftiental adressen. We kunnen op voorhand niet zeggen wanneer dat precies zal zijn, dat is onmogelijk te voorspellen”, zegt Blomme.

De woordvoerder beseft dat zo’n storing niet fijn is, zeker niet in een winkelstraat waar kassa’s en automatische deuren cruciaal zijn voor de goede gang van zaken. “Ik wil onze excuses aanbieden aan de winkeliers die last zullen ondervinden van de werkzaamheden. Ons personeel zal de storing zo kort mogelijk in tijd houden.”