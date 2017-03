Buurtbewoners zijn snelle auto’s aan fort beu

Nijlen - Buurtbewoners aan het fort van Kessel klagen over auto’s die ’s avonds zeer snel voorbijrijden. Ook vragen ze zich af welke niet-officiële activiteiten er allemaal plaatsvinden.

“Bewoners uit de Fortstraat hebben gemeld dat er ’s avonds auto’s snel voorbijrijden richting fort en voelen zich niet meer veilig, bijvoorbeeld bij het uitlaten van hun hond. Er moet iets gedaan worden aan het onveiligheidsgevoel aan het fort”, suggereert raadslid Johan Van Dessel (N-VA).

“Dit probleem werd al gemeld aan de lokale politie. Er worden snelheidsmetingen uitgevoerd door middel van de gekende smiley’s. De resultaten van deze snelheidsmetingen kunnen later dan geanalyseerd worden waarna er geëvalueerd kan worden of op deze locatie gerichte snelheidscontroles wenselijk zijn”, zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

“Ook op het overleg met de plaatselijke vissers hebben we meldingen gekregen dat er op vreemde uren activiteiten plaatsvinden. Over de aard van de activiteiten bestaat onduidelijkheid. Wat er gezegd wordt? Of het om pakweg vrijende koppeltjes gaat of jongeren die verdachte substanties verhandelen, weten we niet. We vragen dus ook dat de politie een extra oogje in het zeil houdt om de situatie aan te pakken moest er echt een probleem zijn”, aldus Verbeeck.