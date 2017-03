Diamantcentrum wil stijgende lijn doortrekken

Nijlen - Het Kempense Diamantcentrum in Nijlen heeft meer mensen kunnen lokken en wil die stijgende lijn doortrekken.

In de eerste maanden na de opening in 2014 zakten amper 907 mensen af naar de nieuwbouw aan de Spoorweglei. Dat aantal steeg in 2015 naar 2497 en vorig jaar werd afgeklokt op 3365 bezoekers. “Het overgrote deel waren individuele bezoekers”, verduidelijkt Ellen Van de Velde van het Diamantcentrum.

“De komende jaren willen we blijven stijgen. Ons doel is om naar 5000 personen per jaar te gaan. Nu zijn we alle zaterdagen en de eerste zondag van de maand open. Dat willen we uitbreiden naar alle zondagen. We werken ook aan groepspakketten voor nieuwe doelgroepen. Zo willen we ons in 2017 ook richten op de derde kleuterklas. We hebben ook een souvenirbox samengesteld met items uit het diamantverleden waarmee we langs de woonzorgcentra trekken.”