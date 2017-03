Brits hoog bezoek voor première komedie

Nijlen - De première van de nieuwe komedie 't Is Nooit Te Laat van toneelvereniging De Wilgenkatjes uit Nijlen is zaterdag vereerd met een bezoek van de Brit Ron Aldridge, die het oorspronkelijk stuk schreef.

Ook de man die de vertaling maakte, Eddy Van Ginckel, was aanwezig. "Ze waren vol lof over het geleverde werk en bleven nadien nog uitvoerig plakken om over het stuk te praten. Het was dan ook voor hen een bijzondere ervaring om nooit te vergeten in de lange geschiedenis van onze vereniging", zegt regisseur Frans Vercammen.

Het stuk wordt nog opgevoerd op 17, 18, 19, 22, 24 en 25 maart.