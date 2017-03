Dak weggeblazen na ontploffing

Nijlen - Aan de Lindekensbaan in Kessel is zondagochtend een achterbouw van een werkhuis totaal uitgebrand. De brandweer zag hoe een ontploffing er voor zorgde dat het dak werd weggeblazen.

Het vuur situeerde zich in de achterbouw van een groot werkhuis. Meteen na de aankomst van de brandweer volgde nog een ontploffing, waardoor het dak en een deel van de zijmuur werden weggeblazen.

In de achterbouw stond wat werkgerief en een heftruck. De prioriteit van de brandweer was om het hoofdgebouw te vrijwaren. “Dat is ons vrij goed gelukt. Er is voornamelijk rookschade in het hoofdgebouw. De achterbouw is totaal vernield”, zegt luitenant Benny Van Gansen van brandweerzone Rivierenland.

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.